NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten ist die Wall Street in den Montag gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 23.385 Punkte, der S&P-500 gibt 0,1 Prozent ab und der Nasdaq-Composite steigt um 0,1 Prozent - gestützt vor allem von der schwer gewichteten Apple-Aktie. Ende der Vorwoche hatten die Indizes von starken Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne profitiert. Am Montag fehlen von Unternehmensseite die Impulse, die die Aktienkurse weitertragen könnten. Erst nach Börsenschluss wird mit Mondelez ein großes Unternehmen den Quartalsbericht vorlegen. Im Laufe der Woche werden dann herausragende Konzerne wie Facebook, Tesla, Apple, Starbucks und Dowdupont ihre Bücher öffnen.

Von Konjunkturseite wurden vorbörslich die Persönlichen Ausgaben und Einkommen bekannt gegeben. Dabei überraschten die Ausgaben mit einem Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vormonat, was ein gutes Zeichen für die US-Wirtschaft ist. Ein für die US-Notenbank wichtiger Teuerungsindikator, der PCE-Preisindex rückte im September auf Jahresbasis um 1,6 Prozent vor und bewegt sich damit in Richtung des Inflationsziels der Fed von 2 Prozent.

Darauf wird gegenwärtig geachtet, denn am Mittwoch wird die US-Notenbank ihr neues Statement nach der zweitägigen Sitzung abgeben, in dem möglicherweise eine Dezember-Zinserhöhung vorbereitet wird. Toptermin bei den Wirtschaftsdaten der laufenden Woche ist dann der Oktober-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Spannung herrscht auch wegen der künftigen Fed-Präsidentschaft. US-Präsident Donald Trump will bald bekanntgeben, wer im kommenden Jahr die US-Notenbank leiten wird, wenn die Amtszeit Janet Yellens im Februar ausläuft.

Euro erholt sich von Einbruch in Vorwoche

Am Devisenmarkt erholt sich der Euro minimal von seinen kräftigen Verlusten in der Vorwoche und steigt auf 1,1611 Dollar nach 1,1596 Dollar am späten Freitag. Zunächst fiel die Erholung stärker aus, vor allem wegen der Entwicklung um Katalonien. Im Handel heißt es, dass die Machtübernahme der katalanischen Regionalgewalt durch Madrid reibungslos abgelaufen sei. Allerdings gab der Euro mit den starken US-Daten einen Teil der Tagesgewinne wieder ab.

Der Ölpreis kann die kräftigen Gewinne vom Freitag nicht nur halten, sondern sogar noch ausbauen. Ende der vergangenen Woche hatte Brent erstmals seit über zwei Jahren die magische 60-Dollar-Marke überwunden. Am Markt herrscht die Hoffnung, dass das Erdölkartell Opec seine preisstützenden Maßnahmen verlängern wird, wenn sie Ende November in Wien zusammenkommt. Vor allem die Unterstützung solcher Maßnahmen durch Saudi-Arabien und Russland hilft dem Preis. Zudem kam es zumindest zu vorübergehenden Lieferunterbrechungen aufgrund der Kämpfe im kurdischen Nordirak. Aktuell gewinnt das Barrel der US-Sorte WTI 0,8 Prozent auf 54,34 Dollar, Brent steigt um 0,6 Prozent auf 60,81 Dollar.

Am Anleihemarkt geht es nach oben. Hier spielt die Politik eine Rolle, nachdem der ehemalige Wahlkampfmanager von Donald Trump, Paul Manafort, in das Blickfeld des Sonderermittlers Robert Mueller gerückt ist, der mögliche Verbindungen des Trump-Teams mit Russland untersucht. Manafort ist mittlerweile wegen Verschwörung angeklagt. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fällt mit steigenden Notierungen um 2 Basispunkte auf 2,39 Prozent. Wenig Bewegung gibt es einstweilen bei Gold. Die Feinunze Gold verharrt bei 1.273 Dollar.

Apple mit iPhone-Verkaufszahlen gesucht

Die Apple-Aktie rückt um 1,6 Prozent vor. Nach 18 Monate lang sinkenden Umsätzen in China sind die Verkaufszahlen für Apples iPhone dort im dritten Quartal wieder gestiegen - und zwar um satte 40 Prozent. Am Aktienmarkt rücken Fusionen in den Blick. Calatlantic haussieren um 22 Prozent. Das Hausbau-Unternehmen will sich mit dem Wettbewerber Lennar zusammenschließen. Lennar verlieren 2,2 Prozent.

Axalta Coating steigen um 0,3 Prozent. Der Farbenkonzern will mit dem niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel fusionieren. Geplant sei eine Fusion unter Gleichen, heißt es. Auch in der Energiebranche kommt es zu einer Hochzeit, und zwar zwischen Dynegy und Vista Energy. Dynegy rücken um 10,8 Prozent vor.

Daneben stehen auch Strayer Education und Capella Education vor einem Zusammenschluss. Die beiden Betreiber von kommerziellen Hochschulen stehen ebenfalls vor einer Fusion. Sie würden gemeinsam einen Börsenwert von zwei Milliarden Dollar auf die Waage bringen. Cappela springen um knapp 27 Prozent nach oben, Strayer um 7,3 Prozent.

Daneben machen Analystenstimmen die Kurse. So geht es für Merck & Co um 4,8 Prozent nach unten, nachdem Barclays den Wert auf "Equalweight" abgestuft hat. Bereits am Freitag war die Aktie nach schwachen Quartalsergebnissen um 6 Prozent gefallen. General Motors fallen um 2,4 Prozent. Die Experten von Goldman Sachs senken den Daumen und empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Goldman rechnet damit, dass der Autokozern 2018 mit rückläufigen Ergebnissen zu kämpfen haben wird.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.385,47 -0,21 -48,72 18,33 S&P-500 2.577,39 -0,14 -3,68 15,12 Nasdaq-Comp. 6.706,94 0,08 5,67 24,59 Nasdaq-100 6.225,65 0,20 12,18 28,00 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,58 -1,2 1,59 37,8 5 Jahre 2,01 -1,3 2,02 8,6 7 Jahre 2,23 -2,3 2,25 -1,7 10 Jahre 2,39 -2,0 2,41 -5,6 30 Jahre 2,91 -1,3 2,92 -16,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.10 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1611 -0,00% 1,1612 1,1583 +10,4% EUR/JPY 131,69 -0,24% 132,01 131,85 +7,1% EUR/CHF 1,1594 +0,01% 1,1593 1,1581 +8,3% EUR/GBP 0,8800 -0,48% 0,8842 1,1326 +3,2% USD/JPY 113,41 -0,23% 113,67 113,83 -3,0% GBP/USD 1,3196 +0,46% 1,3136 1,3119 +7,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,34 53,9 +0,8% 0,44 -4,8% Brent/ICE 60,81 60,44 +0,6% 0,37 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,20 1.272,72 +0,0% +0,48 +10,6% Silber (Spot) 16,80 16,82 -0,1% -0,02 +5,5% Platin (Spot) 918,80 916,20 +0,3% +2,60 +1,7% Kupfer-Future 3,10 3,10 -0,2% -0,01 +22,7% ===

October 30, 2017 09:58 ET (13:58 GMT)

