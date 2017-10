Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer kauft trotz des Hochs des Ifo-Index weiter. Entscheidend sei etwas anderes.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

In den Jahren 1969, 1991, 2000, 2007 und 2011 war es nach Berechnungen der Commerzbank eine gute Strategie, Aktien nicht mehr zu kaufen oder gar zu verkaufen, sobald der Ifo-Index ein Mehrjahreshoch erreicht hatte. Aktuell notiert der Ifo-Index sogar so hoch wie noch nie. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. In den Jahren früherer Hochs erhöhten die Bundesbank oder später die EZB angesichts der starken Konjunktur die Leitzinsen. Diesmal bleiben die Zinsen auf null - wohl noch sehr lange, wie die EZB betont. Das bringt frisches Geld für die Aktienmärkte.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Aufgrund der fehlenden Renditen bei den Sparanlagen gepaart mit der für Deutschland traditionellen Unbeliebtheit der Aktien erlebt

