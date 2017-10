Basel - Der Pharmakonzern Novartis will das auf den Bereich Nuklearmedizin spezialisierte Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA) für 3,9 Mrd USD übernehmen und hat eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen. Analysten bewerten den Zukauf mehrheitlich positiv. An der Börse reagiert der Aktienkurs aber kaum auf die Neuigkeit.

Novartis bietet den Angaben zufolge 41 USD pro Aktie und 82 USD pro American Depositary Share (entsprechen zwei Aktien) für das an der Nasdaq kotierte Unternehmen, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst. Die Transaktion werde vollständig durch kurz und langfristige Fremdmittel finanziert.

AAA wurde 2002 vom italienischen Physiker Stefano Buono als Spin-off der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) gegründet und hat seinen Hauptsitz im französischen Saint-Genis-Pouilly in der Nähe von Genf. Buono ist CEO und Mitglied des Verwaltungsrats. Das Unternehmen ist in 13 Ländern mit 21 Entwicklungs- und Produktionsstandorten vertreten und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter. Der Umsatz in vergangenen Jahr betrug 109,3 Mio EUR, und der Nettoverlust belief sich auf 25,3 Mio EUR.

AAA in drei Segmenten tätig

AAA Ist in den drei Segmenten PET (Positronen-Emissions-Tomographie), SPECT (Single-Photon-Emissions-Computertomographie) und Therapie der Nuklearmedizin tätig.

