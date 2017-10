Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an den europäischen Aktienmärkten dürfte das Geschäft heute zögernd anlaufen. Die Rekorde der Vorwoche müssen verdaut werden. Zudem bleiben die deutschen Börsen wegen Feiertag am Dienstag geschlossen. Dass es an den Aktienmärkten langweilig wird, ist indessen nicht zu befürchten. Wichtige Termine als Beweger sind diese Woche die konjunkturelle...

Den vollständigen Artikel lesen ...