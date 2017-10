NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich die Lage zum Wochenbeginn etwas beruhigt. Nach der Rekordjagd vor allem im Technologiesektor am Freitag gaben die Kurse im frühen Montagshandel überwiegend leicht nach. Eine Ausnahme machte erneut der technologielastige Nasdaq 100 , der auf ein Rekordhoch stieg. Zuletzt legte der Index um 0,52 Prozent auf 6245,89 Punkte zu.

Der Dow Jones Index gab um 0,14 Prozent auf 23400,81 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,14 Prozent auf 2577,51 Punkte. Damit hielten sich beide Indizes dennoch nahe ihrer Höchststände.

Im Fokus der Anleger steht bereits der Zinsentscheid der US-Notenbank zur Wochenmitte. Die Fed dürfte auf ihren dritten Zinsschritt in diesem Jahr zusteuern. An den Finanzmärkten wird eine Anhebung auf der nachfolgenden Sitzung im Dezember erwartet. Wichtiger als der nächste Zinsschritt dürften aber Aussagen zum weiteren Straffungstempo im kommenden Jahr werden./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

