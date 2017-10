FAIRFAX (USA), 30. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stevie Awards rufen zur Bewerbung um die (fünften jährlichen) Asia-Pacific Stevie Awards (http://asia.stevieawards.com/) im Jahr 2018 auf, dem einzigen Auszeichnungsprogramm für die Arbeitswelt, das Innovationen in diesem Bereich über den gesamten Asien-Pazifik-Raum hinweg würdigt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98e35cf3-9483-4159-b7d6-39b2048b3ccb (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98e35cf3-9483-4159-b7d6-39b2048b3ccb)

Die Frist für frühe Anmeldungen endet am 29. November. Der endgültige Anmeldeschluss ist am 7. Februar 2018, verspätete Anmeldungen werden jedoch bis zum 14. März bei Zahlung einer Gebühr angenommen. Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie unter http://Asia.StevieAwards.com (http://asia.stevieawards.com/).

Die Asia-Pacific Stevie Awards sind für alle Unternehmen der 22 Nationen des Asien-Pazifik-Raums zugänglich: große und kleine, gewinnorientierte und gemeinnützige, öffentliche und private. Die Awards drehen sich um die Auszeichnung von Innovationen aller Art, die am Arbeitsplatz zu finden sind. Anmeldungen werden in sieben Sprachen angenommen.

Annual Report Awards & Other Publication Awards (http://www.asia.stevieawards.com/publication-awards)

Customer Service Awards (http://asia.stevieawards.com/customer-service-awards)

Company/Organization Awards (http://asia.stevieawards.com/company-awards)

Human Resources Awards (http://asia.stevieawards.com/hr-awards)

Information Technology Awards (http://asia.stevieawards.com/it-awards)

Management Awards (http://asia.stevieawards.com/management-awards)

Marketing Awards (http://asia.stevieawards.com/marketing-awards)

New Product Awards (http://asia.stevieawards.com/new-product-awards)

Corporate Communications, IR, and PR Awards (http://asia.stevieawards.com/communications-awards)

Website Awards (http://asia.stevieawards.com/website-awards) und Smartphone and Tablet App Awards



...und weitere

Zu den im Jahr 2018 neu eingeführten Kategorien gehört der Award for Innovative Management in Government, der Award for Innovative Management in Non-Profit Organization or NGOs und der Award for Innovative Management in Public Enterprises.

Die Gewinner der Asia-Pacific Stevie Awards werden am 18. April bekanntgegeben. Sie werden am 1. Juni im Rahmen einer festlichen Gala in Hongkong gefeiert und erhalten ihre Awards.

Zahlreiche Fachkräfte aus der Region werden am Auswahlverfahren teilnehmen, um die Gewinner festzulegen.

Einige der innovativsten Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums haben während der letzten Jahre Asia-Pacific Stevie Awards gewonnen, darunter ABS-CBN Corporation, Bangkok Health Research Center, Delta Air Lines, Freelancer.com, GE Indonesia, Globe Telecom, Hong Kong Tourism Board, Huawei, Maras Group, MetLife Asia Ltd., MSLGROUP China, Ooredoo, PT Petrokimia Gresik, Samsung, Seoul Metropolitan Government, Singapore Power, Sony, Telkom Indonesia, Xiaomi und weitere.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen. Dazu zählen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jedes Jahr gehen mehr als 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus über 60 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die Stevie Awards ein. Mit den Stevies werden weltweit herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com (http://ctt.marketwire.com/?release=1272416&id=9281077&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.stevieawards.com%2f).

Kontakt: Clara Im

Clara@stevieawards.com (mailto:Clara@stevieawards.com)

+82-2-3443-8389

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: The Stevie Awards via Globenewswire