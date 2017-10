Bitcoin (BTCUSD auf der xStation5) bildet am Sonntag ein neues Allzeithoch über $6200 aus Bitcoin-verbundene Jobs sind im dritten Quartal stark angestiegen, Unternehmen möchten in der Lage sein, IPO (Initial Coin Offering) zu managen Vietnamesische Zentralbank strebt ein Verbot von Bitcoin-Transaktionen an, gesetzliche Rahmenbedingungen werden für Kryptowährungen entwickelt

Zusammenfassung:Da der Bitcoin am Sonntag ein neues Allzeithoch ausgebildet hat, war auch beim Wochenstart die Stimmung unter den Bitcoin-Tradern entsprechend positiv. Der Bitcoin-Preis konnte kurzzeitig sogar auf fast $6300 (siehe Preis auf der xStation 5) steigen. Am Montagmorgen fiel dieser jedoch wieder leicht, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Was genau die Rally am Wochenende ausgelöst haben könnte, ist allerdings noch nicht ganz klar. Vermutlich ist diese aber auf die sogenannte Spaltung zurückzuführen, über die wir bereits in der vergangenen Woche berichtet hatten. Der Bitcoin-Preis ist in diesem ...

