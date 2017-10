Liebe Leser,

Aktien von BHP Billiton oder Rio Tinto sind teilweise von dem Eisenerzpreis abhängig. So trug BHP Billitons Eisenerzsegment zuletzt 44 % zum gesamten EBITDA des Unternehmens bei und damit den größten Anteil, gefolgt von Petroleum-Produkten mit 20 %. Das Kupfersegment ist der kleinste Beiträger gewesen mit einem Anteil von 17 %. Der Eisenerzpreis hat sich allerdings vom Kupferpreis zuletzt deutlich abgesetzt. Während der Kupferpreis in diesem Jahr ca. 23,5 % an Zugewinnen verzeichnet ... (David Iusow-Klassen)

