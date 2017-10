Bern/Zürich (ots) -



Fokus auf innovative, integrierte Informationsangebote aus einer

Hand



Zwei traditionsreiche Unternehmen der Schweizer Medienbranche

schliessen sich zusammen: Die seit 1894 bestehende SDA, die führende

Anbieterin von Nachrichtenmeldungen in der Schweiz, und die 1953

gegründete Bildagentur Keystone bilden ab 1. Januar 2018 die

multimediale KEYSTONE-SDA. Die Austria Presse Agentur APA wird

strategischer Technologiepartner und nimmt als bedeutender Aktionär

Einsitz in den Verwaltungsrat.



Notiz: Am heutigen Montag, 30. Oktober, findet um 14.00 Uhr im

Hotel Marriott in Zürich eine Medienkonferenz der KEYSTONE-SDA statt.

Dort werden Verwaltungsratspräsident Hans Heinrich Coninx, der CEO

der neuen Gesellschaft, Markus Schwab, und der neue operative Chef

(COO), Jann Jenatsch, für Fragen zur Verfügung stehen. Vorgängig

werden keine Fragen beantwortet.



«Mit dem Zusammenschluss von SDA und Keystone wollen wir unseren

Kunden qualitativ hochstehende, multimediale Informationsprodukte aus

Text, Bild, Infografik und Video anbieten. Dies reflektiert

einerseits die gewandelten Bedürfnisse unserer Kunden und bildet

andererseits die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung des

Unternehmens», erklärt SDA-Verwaltungs-ratspräsident Dr. Hans

Heinrich Coninx die Gründe für die Fusion.



Mit dem Zusammenschluss rücken zwei starke Partner noch näher

zusammen. KEYSTONE-SDA wird die Stärken und Kompetenzen der SDA und

ihres Tochterunternehmens Keystone noch mehr zum Tragen bringen

können: Die Präsenz in allen Landesteilen, die Dreisprachigkeit, die

regionale Verankerung, die Qualität des Journalismus sowie die

langjährigen Geschäftsbeziehungen mit Kunden.



Mehrwert für Kunden



Die Fusion bringt für die Kunden mehrere Vorteile: «Durch die

technologisch integrierte Produktion von multimedialen Inhalten

können wir die Komplexität deutlich reduzieren. Damit werden wir

schneller, was unseren Kunden direkt zugutekommt», erklären SDA-CEO

Markus Schwab und Keystone-CEO Jann Jenatsch. «In Zukunft werden sie

zudem ihre Bedürfnisse an Inhalt und Form einer Berichterstattung

direkt in unser gemeinsames Agenda-Tool einspeisen können, wodurch

wir schneller kundenspezifische Produkte realisieren können. Ein

weiterer Nutzen liegt in der Bündelung der Kompetenzen. «Dadurch

vereinen wir das Beste aus beiden Welten», unterstreichen Schwab und

Jenatsch die wirtschaftliche Logik der Fusion.



Ausbau der Geschäftsfelder



Nebst dem angestammten Hauptgeschäft, der Produktion von

Nachrichtenmeldungen und Bildmaterial für Medienunternehmen, wird

KEYSTONE-SDA das Geschäft mit Nichtmedien-Kunden, das heisst mit

Unternehmen, Behörden und Organisationen, gezielt ausbauen. Ein

drittes Geschäftsfeld ist die Entwicklung digitaler Dienstleistungen

zur Verarbeitung, Veredelung und Vermarktung von Inhalten wie

beispielsweise kundenspezifische Apps.



Technologiepartnerschaft mit Austria Presse Agentur



Für die Entwicklung und Bereitstellung multimedialer und

insbesondere digitaler Angebote wird die Austria Presse Agentur (APA)

im Rahmen einer langfristigen IT-Kooperation ihre

Technologie-kompetenz einbringen. SDA und APA sind seit zehn Jahren

aufgrund ihrer je hälftigen Beteiligung an Keystone bereits eng

verbunden. «Unser langjähriges Vertrauensverhältnis ist die beste

Basis, um nun auf strategischer Ebene eine Partnerschaft einzugehen.

Diese Transaktion ist für alle drei beteiligten Agenturen eine echte

Win-Win-Lösung. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit dieser

Beteiligung eine zukunftsorientierte Lösung und nachhaltige Stärkung

für unabhängige, multimediale und technologieorientierte

Nachrichtenagenturen in beiden Ländern einhergehen wird», erklärt Dr.

Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung der APA. Die

Leistungen werden vom APA-Tochterunternehmen APA IT erbracht,

Österreichs führender IT-Informationsprovider in den Bereichen

Media-Solutions, IT-Outsourcing und Content-Management. Der

Zusammenschluss von SDA und Keystone erfolgt durch einen

Beteiligungstausch: Die APA bringt ihre bisherige 50-%-Beteiligung an

Keystone in das neue Unternehmen ein und erhält dafür einen Anteil

von 30 % der Aktien von KEYSTONE-SDA. «Wir freuen uns über die

partnerschaftliche Realisierung dieses länderübergreifenden

Beteiligungs- und Technologie-Projektes und wünschen der neu

formierten Schweizer Nachrichtenagentur-Gruppe eine prosperierende

Zukunft gemeinsam mit der APA", betonen Hermann Petz, Vorsitzender

des Vorstands, und Alexander Wrabetz, Vorsitzender des Aufsichtsrats

der Austria Presse Agentur.



Geschäftsleitung und Verwaltungsrat



Die neue Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus Markus Schwab,

CEO (aktuell CEO SDA), Jann Jenatsch, Chief Operations Officer

(aktuell CEO Keystone), Rainer Kupper, Chief Marketing Officer

(aktuell CMO Keystone) und Daniel Mathys, CFO (aktuell CFO Keystone).

Den Verwaltungsrat bilden die bisherigen SDA-Verwaltungsräte Dr. Hans

Heinrich Coninx (Präsident), Hanspeter Lebrument (Vizepräsident)

Walter Bachmann, Ulrich Eckstein, Matthias Hagemann, Sandra Jean,

Hanspeter Kellermüller, Serge Raymond und Giacomo Salvioni, ergänzt

durch Dr. Clemens Pig (Vorsitzender der Geschäftsführung APA) und

Karin Thiller (Geschäftsführerin APA).



Der langjährige Chefredaktor und Leiter Verkauf Bernard Maissen

begrüsst die Fusion, scheidet aber aus dem Unternehmen aus. Er hatte

erfolgreich die Strategie des Verwaltungsrates, die SDA in eine

multimediale Nachrichtenagentur weiter zu entwickeln, umgesetzt. Er

verlässt die SDA nach fast 25 Jahren, die Hälfte davon an der Spitze

der Redaktion und in der Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat dankt

Bernard Maissen für den sehr grossen Einsatz und wünscht ihm für die

weitere berufliche Zukunft alles Gute.



Die Fusion erfolgt vorbehältlich der Genehmigung durch die

Wettbewerbskommissionen in der Schweiz und Österreich sowie der

Zustimmung der Aktionäre an den Generalversammlungen der SDA AG und

Keystone AG. Die Fusion soll im zweiten Quartal 2018 rückwirkend auf

den 1.1.2018 vollzogen werden.



Über SDA



Die Schweizerische Depeschenagentur AG (SDA) ist die nationale

Nachrichtenagentur der Schweiz im Besitz der Schweizer Medien. In den

drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch erstellt sie

rund um die Uhr einen umfassenden unabhängigen Nachrichtendienst zu

Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Soziales und Vermischtes. Sie

sichert den Schweizer Medien damit die Grundversorgung mit

Nachrichten aus dem In- und Ausland. Die Leitbegriffe des 1894

gegründeten Unternehmens sind Unabhängigkeit, Solidarität und

Innovationsfähigkeit. Zur Abrundung des Angebots hält sie

verschiedene Beteiligungen in den übrigen Agenturbereichen wie Bild

oder Finanznachrichten. Die SDA-Gruppe mit Sitz in Bern zählt 15

Standorte in der Deutschschweiz, Romandie und im Tessin.



Über Keystone



Keystone wurde 1953 als Schweizer Niederlassung der 1891

gegründeten, amerikanischen "KEYSTONE View Company" gegründet.

Keystone ist eine unabhängige Aktiengesellschaft in Besitz der SDA

und der Austria Presse Agentur APA (je 50%). Keystone ist die

führende Bildagentur in der Schweiz mit über 75 Mitarbeitenden,

darunter 16 festangestellten Fotografen und einem Dutzend

Videojournalisten. Dank dem weltweiten Netzwerk mit Partneragenturen

und zahlreichen freien Fotografen bietet Keystone auf ihrer Datenbank

über 15 Millionen Bilder an und verfügt über ein historisches Archiv

mit über 10 Millionen Bildern, die einen wichtigen Bestandteil des

visuellen Gedächtnisses der Schweiz bilden. Neben den Medien gehören

Firmen, Werbeagenturen, Organisationen und Verbände zu ihren Kunden.



Über APA - Austria Presse Agentur eG



Die APA - Austria Presse Agentur ist die nationale

Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister

Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum von zwölf österreichischen

Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der

genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und drei

hundertprozentigen Tochterunternehmen zusammen und ist in den

Geschäftsfeldern Nachrichtenagentur, Bildagentur,

Informationsmanagement und Informationstechnologie tätig. Die

APA-Redaktionen sorgen für Echtzeit-Nachrichtendienste in Wort, Bild,

Grafik, Audio und Video, die Tochterunternehmen bieten Verbreitungs-,

Recherche- und Wissensmanagement-Dienste sowie

Informationstechnologie-Lösungen.



