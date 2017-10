=== D I E N S T A G, 31. Oktober 2017 *** 00:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q, Seoul *** 00:50 JP/Industrieproduktion September *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Oktober *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q, Tokio *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 9 Monate, Zürich *** 07:30 FR/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,0% zuvor: 9,1% *** 11:00 EU/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+2,4% ggVj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,3% ggVj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq *** 14:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex August 20 Städte PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +5,8% gg Vj *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 60,0 zuvor: 65,2 *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 121,0 zuvor: 119,8 *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - DE/Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland geschlossen M I T T W O C H, 1. November 2017 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Oktober *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd 09:30 GB/Standard Chartered plc, Interim Management Statement 3Q, London *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 55,9 zuvor: 55,9 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 53,1 *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 59,0 zuvor: 60,8 Punkte *** 15:00 US/Bauausgaben September PROGNOSE: 0,0% zuvor: +0,5% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25% *** 21:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego *** 21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park 21:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto *** - US/Kfz-Absatz Oktober - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen - DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin - DE/Hellofresh SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2017 10:22 ET (14:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.