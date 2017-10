BERLIN (Dow Jones)--Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich zur Halbzeit der Jamaika-Sondierungsgespräche überraschend optimistisch gezeigt. Bei Themen wie der Abschaffung des Solidaritätsbeitrages, Steuern, Familie oder Entwicklung der Gesellschaft sei man gar nicht so weit auseinander. Hier ließen sich "immer Schnittmengen finden" sagte Haseloff am Montag in Berlin. "Das ist alles Konsens", erklärte Haseloff am Rande der Sondierungsgespräche zwischen Union, Grünen und FDP.

Haseloff zufolge gibt es bei den Verhandlungen "eigentlich nur zwei große Hauptthemen". Das sei zum einen die Migrationspolitik für die nächsten Jahrzehnte in Deutschland. Zum anderen gehe es um die Energiepolitik und die Erreichung der Klimaziele, zu denen sich alle drei Seiten bereits bekannt haben.

Eine Lösung des Streitthemas Klima sei nicht zu bekommen, wenn man sich nur über die Kohle unterhalte, sagte Haseloff. Es gehe da "auch um das Grundsätzliche, also darum, wie eine Gesellschaft sich energiepolitisch wendet", meinte Haseloff. "Die bisherige Energiewende hat ja noch nicht die Lösung gebracht, außer, dass die Strompreise ständig steigen", sagte der Ministerpräsident, der als CDU-Politiker seit Jahren für die Gestaltung der Energiewende mitverantwortlich ist.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2017 10:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.