FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine offenbar starke Nachfrage nach dem iPhone X hat am Montag Aktien von Apple -Zulieferern wie Dialog Semiconductor angetrieben. Die Papiere des im TecDax gelisteten Chipkonzerns stiegen um 5,84 Prozent auf 42,75 Euro. Händler verwiesen auf Berichte über einen Ansturm auf das neue iPhone-Modell in den USA und langen Wartezeiten. Apple-Aktien erklommen am Freitag ein Rekordhoch über 167 US-Dollar.

Mit dem Kurssprung vom Montag schafften es die Papiere von Dialog auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Zudem ließen sie die viel beachtete 200-Tage-Linie bei 41,926 Euro hinter sich. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend./mis/he

ISIN US0378331005 GB0059822006

AXC0194 2017-10-30/15:59