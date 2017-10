40 Prozent aller Befragten möchten einer Umfrage zufolge nachhaltig investieren, doch nur 4,8 Prozent tun dies tatsächlich. Der Grund: zu wenig Informationen. Wir liefern Inspiration: Hier sind die passenden Kapitalanlagen zu den Umfrage-Ergebnissen.

"Privatanleger zeigen großes Interesse an nachhaltigen Kapitalanlagen", heißt es in einer Studie des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag des NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen. "Vier von zehn Privatanlegern in Deutschland finden nachhaltige Kapitalanlage so attraktiv, dass sie ihr Geld dort investieren würden", lautet das Ergebnis der Umfrage, bei der 1.694 Privathaushalte in Deutschland befragt wurden. Für ein solches Investment hätten sich bislang aber nur 4,8 Prozent der befragten Privatanleger entschieden.

Den vollständigen Artikel lesen ...