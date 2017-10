Der Markt für Cyberversicherungen ist bislang für die Branche noch ein mäßiges Geschäft. Das soll sich im kommenden Jahr ändern: Vor allem den Mittelstand haben sich die Versicherer als Zielgruppe ausgeguckt.

Die Aussagen kennt Dirk Kalinowski zur Genüge. "In Gesprächen erleben wir regelmäßig, dass Kunden glauben, ihre Daten und Systeme seien gar nicht interessant genug für einen Cyberangriff", berichtet der Experte für Cyberversicherungen bei Axa. Mit den Kunden meint er weder die Privatkunden noch die großen Konzerne. Es sind die vielen tausend kleinen und mittelständischen Unternehmen im Land, die sogenannten KMUs. Also vom kleinen Handwerker bis zum verarbeitenden Betrieb mit einem Umsatz in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. 2,5 Millionen solcher Unternehmen gebe es in Deutschland, hat die E+S errechnet. Viele bezeichnen sie als das Herz der deutschen Wirtschaft.

Die Einschätzung des Axa-Experten deckt sich mit den Erfahrungen anderer Versicherer. Jonas Krotzek von E+S bezeichnet die KMUs als "Unternehmen mit starkem Bewusstsein und niedrigem Level an Vorkehrungen gegen Cyber-Vorfälle". Das kann er auch mit Zahlen belegen. Nur zehn Prozent aller Unternehmen besitzen eine traditionelle Cyber-Abdeckung, obwohl sich 89 Prozent eines signifikanten und offensichtlichen Risikos bewusst sind.

Da verwundert es auch nicht, dass die Versicherer gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen im kommenden Jahr gute Geschäfte ...

