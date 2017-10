Wiesbaden (ots) -



Sperrfrist: 30.10.2017 14:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen am Verbraucherpreisindex - wird im Oktober 2017 voraussichtlich 1,6 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, bleiben die Verbraucherpreise gegenüber September 2017 unverändert.



Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland erhöht sich im Oktober 2017 im Vorjahresvergleich voraussichtlich um 1,5 %. Gegenüber September 2017 sinkt er voraussichtlich um 0,1 %.



Die endgültigen Ergebnisse für Oktober 2017 werden am 14. November 2017 veröffentlicht.



Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte gibt: Thomas Krämer, Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 59, www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle E-Mail: presse@destatis.de