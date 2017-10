Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Kanton Messe, Chinas größte Handelsmesse und eine wichtige Plattform für den Handel zwischen China und dem UK, die zwei Mal jährlich in Guangzhou stattfindet und vom China Foreign Trade Centre [Chinesisches Außenhandelszentrum] ausgerichtet wird, hat bei seiner 122. Veranstaltung das Canton Fair (UK) International Market Forum ("das Forum") organisiert. Auf dem Forum trafen sich Beamte der Abteilung für europäische Angelegenheiten des Handelsministeriums der Volksrepublik China und des Britischen Generalkonsulates in Guangzhou sowie führende Mitarbeiter von GfK und Deloitte, um die Handelsbeziehungen zwischen China und dem UK zu diskutieren.



"Die Kanton Messe ist der perfekte Ort für derartige wichtige Diskussionen", sagte Ye Jijiang, stellvertretender Direktor des China Foreign Trade Centre. "Wir fühlen uns geehrt, dass wir dieses Forum veranstalten und dass so zahlreiche wichtige und einflussreiche Teilnehmer ihre Gedanken über den Status der Beziehungen zwischen China und dem UK austauschen konnten."



Der Handel zwischen China und dem UK nimmt zu



Simon Mellon, Konsul des Britischen Generalkonsulats, Guangzhou, erklärte, dass das UK der zweitwichtigste Handelspartner Chinas in der Europäischen Union und China der drittgrößte Exportmarkt des UK sei und sich die Exporte seit 2010 insgesamt um 63 % erhöht hätten. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen China und dem UK habe 2016 GBP 60 Milliarden (USD 74,34 Milliarden) erreicht.



Huang Yuefeng, Divisionsleiter in der Abteilung für europäische Angelegenheiten des Handelsministeriums der Volksrepublik China, merkte an, dass das Investitionsvolumen zwischen China und dem UK wachse. Die direkten Investitionen Chinas im UK haben im August 2017 USD 18,14 Milliarden erreicht, während aus dem UK USD 25,3 Milliarden an Investitionen nach China geflossen seien. Des Weiteren habe China über 500 Unternehmen im UK gegründet.



Ein Zeichen für den Handel zwischen China und dem UK sei ebenfalls, dass Einkäufer aus dem UK seit den 1960er Jahren zur Kanton Messe kämen und dass jetzt bereits etwa 3400 Einkäufer an jeder Veranstaltung teilnähmen.



"Die Errungenschaften des Handels zwischen China und dem UK spiegeln die wachsende Komplementariät der Volkswirtschaften beider Länder wider", sagte Mellon.



Neue Chancen für den Handel zwischen China und dem UK



Das Weißbuch der Regierung des UK zum Brexit sagt, dass die Politik des UK davon geleitet werde, "was die größten wirtschaftlichen Vorteile für das UK bietet" und dass das Land den Handel zwischen Ländern außerhalb der EU, wie z. B. China, ausbauen werde.



Jin Jian, Senior Partner bei Deloitte China, sagte, dass das UK für ausländische Investoren das attraktivste Steuersystem unter den europäischen Ländern habe. Trotz gewisser Unsicherheiten ist Jin der Meinung, dass die Regierung des UK eine noch attraktivere und anpassungsfähigere Steuerpolitik einführen könnte, um ausländische Investitionen nach dem Brexit anzuziehen.



Anthony Williams, Business Group Director von GfK, wies darauf hin, dass sich das Vertrauen der Konsumenten seit dem Referendum erholt habe und Verbraucher wieder verstärkt größere Einkäufe überlegten. Er ist der Meinung, dass dies neue Chancen auf dem Markt eröffnen werde.



"Wir hoffen, dass dieses Forum unserer Unternehmenselite auf der Kanton Messe eine Gelegenheit geboten hat, das Marktpotenzial des UK zu verstehen, angemessene Partner zu finden und gemeinsam an einer vielversprechenden Zukunft zum gegenseitigen Nutzen und der gemeinsamen Entwicklung zu arbeiten", merkte Ye an.



