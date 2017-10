FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Auftakt hat der Dax seine Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg am Nachmittag bis auf 13 255 Punkte. Zuletzt notierte er noch 0,27 Prozent im Plus bei 13 252,65 Zählern. Ein gut laufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen, ein niedrigerer Eurokurs angesichts einer wohl noch lange sehr lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie positive Vorgaben der Wall Street hatten den deutschen Aktienmarkt zuletzt angetrieben.

Seit Ende August hat der Dax um rund 10 Prozent zugelegt. Dabei pendelte er im Oktober über weite Strecken um die Marke von 13 000 Punkten, bevor ihm in der vergangenen Woche infolge der geldpolitischen Aussagen der EZB der Ausbruch nach oben gelang. Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar sehen dies positiv. "Geht es so weiter, wie bei den vergangenen Signalen, dürfen sich Anleger auf eine schöne Jahresendrally freuen," schrieben sie./mis/he

ISIN DE0008469008

AXC0200 2017-10-30/16:31