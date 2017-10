Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet nach der angekündigten Übernahme von Teilen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin von 1527 auf 1565 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Damit werde Easyjet die Nummer eins in Berlin, was hilfreich sein dürfte mit Blick auf die Erträge der britischen Billigfluggesellschaft, schrieb Analyst Neil Glynn in einer Studie vom Montag./ck/gl Datum der Analyse: 30.10.2017

ISIN: GB00B7KR2P84