Lauda-Königshofen - Deutsche Telekom-Aktie versucht sich an einer Trendwende - Chartanalyse Im Bereich von 8,00 Euro gelang es Investoren nach einem vorausgegangenen Abverkauf der Deutschen Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in den Jahren 2009/2011 und 2012 einen tragfähigen Boden zu etablieren und wenig später für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...