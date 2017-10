Frankfurt - Das International Cotton Advisory Committee ICAC und der Branchendienst Cotlook haben am Freitag neue Schätzungen für den globalen Baumwollmarkt im laufenden Erntejahr 2017/18 veröffentlicht, so die Analysten der Commerzbank.Laut ICAC solle die weltweite Baumwollproduktion auf 25,57 Mio. Tonnen steigen. Gegenüber der Schätzung von Anfang Oktober bedeute dies eine Aufwärtsrevision um 190 Tsd. Tonnen. Da die Schätzung für den weltweiten Verbrauch bei 25,22 Mio. Tonnen belassen worden sei, steige der globale Angebotsüberschuss auf 350 Tsd. Tonnen. Die weltweiten Baumwollendbestände sollten in der Folge mit 18,89 Mio. Tonnen ebenfalls etwas höher ausfallen als bislang unterstellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...