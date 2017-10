Frankfurt - Dem Metallmarkt steht eine spannende Woche bevor, so die Analysten der Commerzbank.In London würden die Vertreter der Metallproduzenten, der Händler, der Konsumenten und der Finanzinstitute zur LME Week zusammentreffen und über die Trends an den Weltmetallmärkten diskutieren. Diese würden sich im Gegensatz zu den Vorjahren in einer glänzenden Verfassung präsentieren, wobei der LME-Industriemetallindex seit Juni um 20% zugelegt habe.

