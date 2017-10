Frankfurt - Die Rally am Ölmarkt setzt sich ungebremst fort, so die Analysten der Commerzbank.Brent habe am Freitag erstmals seit Juli 2015 die Marke von 60 USD je Barrel übersprungen und am Morgen bereits bei knapp 61 USD notiert. WTI steige im Schlepptau auf ein 8-Monatshoch von 54 USD je Barrel. Die Hausse nähre die Hausse. Neue Nachrichten, die den weiteren Preisanstieg erklären könnten, habe es nicht gegeben. Es reiche schon die Wiederholung bereits bekannter Nachrichten, damit die Preise weiter steigen würden. So habe der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman am Wochenende die Bereitschaft seines Landes bekräftigt, die Produktionskürzungen über März 2016 hinaus zu verlängern. Das Abkommen habe sich zudem als wirksam erwiesen, Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen. Das reiche aber nicht aus, um die Lagerbestände wie von der OPEC beabsichtigt weiter abzubauen. Dazu müsste der Ölmarkt ein Defizit aufweisen.

