Insidern zufolge sind Swiss Re, Resolution und Cinven interessiert an einem Kauf der großen Lebensversicherungsbestände der Versicherer Ergo und Generali. Die Finanzaufsicht BaFin sieht aber hohe Hürden.

Die milliardenschweren Lebensversicherungs-Bestände von Ergo und Generali rufen Insidern zufolge neue Interessenten aus dem Ausland auf den Plan. Sowohl die Swiss Re als auch die Resolution Group, die in Großbritannien seit fast 15 Jahren Lebensversicherungen ohne Neugeschäft abwickelt, hätten bereits vorgefühlt, sagten mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen am Montag der Nachrichtagentur Reuters. Auch der mit dem Bestandsmanager Viridium bereits in Deutschland aktive britische Finanzinvestor Cinven sei bereit, dafür frisches Kapital bereitzustellen.

Ob sie aber bei Ergo und Generali überhaupt zum Zug kommen, sei angesichts der kritischen Haltung der Finanzaufsicht BaFin fraglich, sagten drei Branchenkenner. Die Münchener-Rück-Tochter Ergo und die Deutschland-Tochter der italienischen Generali loten derzeit aus, ob sich ihre alten Lebensversicherungs-Bestände verkaufen lassen.

Generali will das Neugeschäft bei der deutschen Generali Leben Anfang des Jahres einstellen. Sie hat vier Millionen Policen mit Kapitalanlagen von mehr als 40 Milliarden Euro im Bestand. Hinter den sechs Millionen Verträgen von Ergo Leben und der Schwester Victoria stehen Kapitalanlagen von mehr als 60 Milliarden Euro. Das Neugeschäft von Ergo - vor allem mit kapitalgebundenen Versicherungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...