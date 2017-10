Bei der umstrittenen Präsidentenwahl in Kenia konnte der bisherige Amtsinhaber Uhuru Kenyatta erneut die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Die Opposition hatte die Neuwahl boykottiert. Es kam zu Ausschreitungen.

Wie erwartet hat Staatschef Uhuru Kenyatta die von der Opposition boykottierte neue Präsidentenwahl in Kenia gewonnen. Kenyatta habe bei der Wahl am Donnerstag 98,26 Prozent der Stimmen erhalten, sagte am Montag der Leiter der Wahlkommission, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...