Lieber Leser,

die Schweizer sind ohnehin schon als verlässlich bekannt. Den von ihnen produzierten Zeitmessgeräten wird eine hohe Präzision nachgesagt. Beide Eigenschaften führten zu dem Vergleich "präzise wie ein Schweizer Uhrwerk".

In den vergangenen Wochen hatte ich Ihnen den Apple-Chart einmal in einem ungewohnten Kontext serviert: Nämlich im Vergleich zu seinem saisonalen Kursverlauf. Saisons begleiten uns bekanntlich nicht nur im "richtigen Leben", sondern auch an den Finanzmärkten. ... (Andreas Sommer)

Den vollständigen Artikel lesen ...