Worüber regen sich Menschen in den eigenen vier Wänden am meisten auf? Nicht die Nachbarn, sondern die Menschen, mit denen sie die Wohnung teilen. Ikea interessiert sich dafür. Warum eigentlich?

Von kaum etwas dürfte ein Möbelhersteller mehr profitieren als von gescheiterten Beziehungen. Brauchte ein Paar nur ein Sofa, benötigen Single-Haushalte jeweils eigene Sitzgelegenheiten. An harmonischen Ehen, die über Jahrzehnte Abend für Abend am gleichen Esstisch vor der gleichen Schrankwand sitzen und anschließend auf dem gleichen Drei-Sitzer entspannen, verdient kein Möbelhersteller Geld.

Zwist, so unangenehm er für die Beteiligten sein mag, treibt die Wirtschaft. Sei es durch Partnerschaftsratgeber oder als Ultima Ratio durch das Einrichten neuer Haushalte. Umso erstaunlicher mutet der jüngste und vierte "Home Report" des schwedischen Möbelkonzerns Ikea an. "Wir wollten verstehen, wie Menschen Konflikte lösen, die wir alle kennen, egal wo und wie wir leben."

Statt sich per typischer Marktforschung nach den Vorlieben und Neigungen der Zielgruppen zu erkundigen, wählte Ikea nach eigenen Aussagen einen völlig neuen Methodenmix. So befragte das Unternehmen mehr als 20.000 Menschen in 22 Ländern, interviewte Experten für ethnografische Forschung, die seltsam wirkende Forschungsrichtung Zukunftsarchäologie, Industriedesign, Materialismus, ...

