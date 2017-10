In der zurückliegenden Woche hat der boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) wieder auf die Überholspur gewechselt. Denn mit einem kräftigen Plus von 2,7% ging das Top-Defensiv-Barometer im Vergleich zu Dax (Wochengewinn: +1,8%) und Dow Jones (+0,5%) klar in Führung. Dabei schloss der BCDI am Freitag bei 144,34 Punkten, was dem höchsten Stand seit Ende Juli entsprach.Hier...

