Brüssel - Die Europäische Union will ihre finanzielle und technische Unterstützung für Ägypten in den kommenden Jahren bis 2020 mit einem speziellen Fokus auf die Förderung von Frauen und Jugend ausrichten, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung: Johannes Hahn, Kommissar für EU-Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsfragen, unterzeichnete heute (Montag) dazu in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eine Vereinbarung über einen einheitlichen Unterstützungsrahmen und zwei Finanzierungsabkommen für die Bereiche Gesundheit, Umwelt und Verkehr sowie über 60 Mio.

