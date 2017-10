Die Papiere des Flugzeugbauers Airbus befinden sich im Steigflug; in der Vorwoche wurde ein Allzeithoch markiert. Am Dienstag kommen die Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf den Tisch. Im Vorfeld zeigen sich die Aktien leichter; der Höhenflug könnte in eine befristete Korrektur münden. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt aber intakt.

