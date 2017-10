Essen (ots) - Auf scharfe Kritik der Gewerkschaften stößt die Forderung von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, die Rente mit 63 abzuschaffen. "Wenn Herr Spahn keine Ahnung von einem Thema hat, empfehle ich ihm, einfach mal zu schweigen und sich schlau zu machen", sagte Knut Giesler, NRW-Chef der IG Metall, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagsausgabe). "Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte können Menschen in Anspruch nehmen, die 45 Jahre hart gearbeitet und in die Rentenkasse einbezahlt haben. Hier von Frühverrentung zu sprechen, ist diesen Menschen gegenüber eine Unverschämtheit", so Giesler.



Spahn hatte der Rheinischen Post gesagt: "Wir sollten diese Form der Frühverrentung auslaufen lassen und mit den eingesparten Milliarden lieber die Renten von Witwen oder Erwerbsgeminderten stärken." Der CDU-Politiker nimmt für seine Partei an den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition in Berlin teil.



