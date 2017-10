Das Verfahren gegen Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort und seinen damaligen Stellvertreter wegen unsauberer Russland-Beziehungen ist eröffnet. Die Position des US-Präsidenten dürfte das Verfahren aber kaum erschüttern.

Am Freitag war es so weit: Eine so genannte Grand Jury hat Verfahren gegen Paul Manafort und Rick Gates eröffnet. Manafort ist ehemaliger Wahlkampf-Manager von US-Präsident Donald Trump, Gates sein damaliger Stellvertreter. Eine Grand Jury ist eine Gremium von Geschworenen, das über die Eröffnung eines Verfahrens entscheidet, nicht über das Urteil.

Es handelt sich um die ersten Anklagen im Zusammenhang mit der Berufung des ehemaligen FBI-Chefs Robert Mueller als Sonderermittler. Mueller soll Hinweisen nachgehen, dass es im letzten Jahr von russischer Seite aus massive Einmischung in den US-Wahlkampf zugunsten von Donald Trump gegeben haben soll. Dazu soll zum Beispiel gehören, dass E-Mail-Konten im Umfeld von Hillary Clinton, Trumps Gegnerin, gehackt und die Inhalte veröffentlicht wurden.

Gegner von Donald Trump warten seit Monaten darauf, dass der hoch angesehene ehemalige Polizei-Chef konkrete Hinweise auf eine persönliche Verwicklung Trumps in unsaubere Kontakte zu russischen Geheimdiensten oder Hackern findet. Eine solche "smoking gun", wie die Amerikaner sagen, ein heißes Indiz, könnte ein Verfahren zur Amtsenthebung auslösen. Bisher ist es in dem Punkt aber bei Wunschträumen geblieben. Auch die Verfahren gegen Manafort und Gates, die sich beide den ...

