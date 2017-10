Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen jüngsten Verlusten zum US-Dollar erholt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1629 USD und damit etwas mehr als im frühen Handel. Vor dem Wochenende war der Eurokurs mit 1,1575 USD auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro ebenfalls im Plus bei 1,1598 CHF, nachdem er zwischenzeitlich sogar wieder über die Marke von 1,16 CHF gestiegen ist. Der Dollar notiert zum Franken auf 0,9971 CHF und damit tiefer als noch zum Ende letzter Woche.

