Leasinvest Real Estate konzentriert sich neu auf zwei Anlagekategorien und drei Länder:

Stärkung der Position in Österreich und im Einzelhandel durch zwei Akquisitionen in Wien

Vollständige Veräußerung des Schweizer Einzelhandelsportfolios und

Abschluss der Veräußerung von 65 % des Logistikportfolios in Belgien.

Zusammenfassung

Mitte Oktober 2017 hat Leasinvest Real Estate zwei große Einkaufszentren in Österreich in Stadlaudem 22. Bezirk Wiens, für einen Betrag von 56,2 Mio. EUR erworben und damit seine globale Position im Einzelhandel gestärkt und sein Wachstum in Österreich weiter vorangetrieben.

Anfang Oktober wurden drei im Kanton Waadt in der Schweiz gelegene Einzelhandelsimmobilien für insgesamt 48 Mio. CHF (41,8 Mio. EUR) verkauft.

Die drei belgischen Logistikgebäude wurden, wie vorher angekündigt, für einen Gesamtbetrag von 60 Mio. EUR im September und im Oktober 2017 verkauft.

Erwerb von Einzelhandelsgebäuden in Österreich

Mitte Oktober 2017 hat Leasinvest Real Estate über seine österreichischen Tochtergesellschaften 100 % der Anteile an den beiden österreichischen Gesellschaften KADMOS Immobilien Leasing GmbH und ADRESTOS Beteiligungsverwaltungs GmbH erworben. Diese Gesellschaften besitzen jeweils einen Hornbach Baumarkt mit 13.300 m² und 10 Geschäfte mit einer Gesamtfläche von 11.000 m² im Gewerbepark Stadlau im 22. Bezirk (Stadlau) in Wien - beide sehr gut gelegene Einzelhandelsstandorte mit guten Besucherzahlen und führenden Positionen in Wien.

Der Wert dieser beiden Gebäude beträgt 56,2 Mio. EUR und ist niedriger als der von unserem Immobiliensachverständigen bestimmten Marktwert. Die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge ist 9,3 Jahre.Die verschiedenen indexierten Mietverträge wurden mit namhaften internationalen und lokalen Einzelhändlern abgeschlossen - zu den wichtigsten gehören Hornbach Baumarkt, Lidl, Intersport, DM (Drogeriemarkt), CCC (Schuhe) und TK Maxx (Kleidung). Die Gesamtvermietungsquote liegt bei 100 % und entspricht einer jährlichen Gesamtmiete von 3,2 Mio. EUR für die beiden Standorte.



Finanziert wird diese Akquisition zum einen durch die teilweise Veräußerung unseres Logistikportfolios und zum anderen durch den vollständigen Verkauf unseres Schweizer Einzelhandelsportfolios (siehe unten). Dies ist ein gutes Beispiel für das Prinzip der Kapitalwiederanlage, das Leasinvest seit mehr als 10 Jahren in seiner Strategie anwendet, indem es die Qualität seines Immobilienportfolios kontinuierlich durch den Verkauf von Gebäuden verbessert, die strategisch weniger wichtig sind, und diese durch Gebäude mit einer besseren Rendite und/oder durch Hauptgebäude in einer besseren Lage ersetzt.

Durch den Erwerb des Einzelhandelspark Frunpark Asten in Linz (Österreich) Ende 2016, das seit seiner Gründung Ende 2013 einen jährlichen Zuwachs von 20 % bei der Besucherzahl verzeichnet, beträgt das Portfolio von Leasinvest Real Estate in Österreich derzeit fast 100 Mio. EUR oder 10 % des Gesamtportfolios.

Jean-Louis Appelmans, CEO von Leasinvest Real Estate: "Der österreichische Immobilienmarkt wird für Leasinvest zum dritten Kernmarkt und stellt einen stabilen Markt dar, in dem wir unsere Strategie entwickeln und Immobilienchancen nutzen können, um so stabile Erträge mit Kapitalgewinnchancen zu erzielen."

Strategische Veräußerung des Schweizer Portfolios

Anfang November 2014 hatte Leasinvest Real Estate drei in der Peripherie gelegene Geschäfte in Etoy, Villeneuve und Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt für einen Betrag von 45 Mio. CHF erworben - basierend auf einer Bruttoanfangsrendite von mehr als 6 %. Anfang Oktober 2017 wurden diese zu 100 % vermieteten Gebäude an einen bedeutenden Schweizer Privatinvestor für insgesamt 48 Mio. CHF auf der Basis einer Bruttorendite von etwas über 5 % verkauft.

Nach fast drei Jahren hätte das Schweizer Portfolio nicht mehr gesteigert werden können, nachdem Anfang 2015 der Schweizer Franken anstieg. Dies hatte unmittelbar stark negative Zinssätze zur Folge und es veranlasste die lokalen Immobilienakteure, ihre Gelder in Schweizer Immobilien zu investieren, was zu kontinuierlich sinkenden Immobilienrenditen führte. Aus diesen Gründen hat Leasinvest die Investition in Österreich der Schweiz vorgezogen.

Vor Abzug der Schweizer Kapitalertragsteuer und der Verkaufskosten ergibt sich aus der Veräußerung dieser drei Gebäude ein leichter Wertzuwachs gegenüber dem ursprünglichen Anschaffungswert.

Die ursprüngliche Akquisition Ende 2014 wurde durch Bankdarlehen in Euro finanziert, die durch Währungsswaps in Schweizer Franken und zu einem fixen CHF-Kurs für 10 Jahre umgewandelt wurden und die vorzeitig gekündigt werden mussten, da diese Währungsswaps nach dem Verkauf der zugrunde liegenden Schweizer Vermögenswerte überflüssig geworden waren.

Verkauf eines wesentlichen Teils des Logistikportfolios in Belgien

Wie bereits angekündigt, wurde eine Einigung über die Veräußerung von drei Logistikgebäuden erzielt. Im September und Oktober 2017 wurden drei Pachtgrundstücke zugunsten eines deutschen Immobilienfonds für einen Betrag in Höhe von 60 Mio. EUR gewährt. Es handelte sich um zwei Gebäude in Wommelgem, Canal Logistics (Phase 1) und ein Gebäude auf dem SKF-Areal in Tongeren. Der Gesamtwert der Transaktion entspricht dem vom Immobiliensachverständigen bestimmten Marktwert.

Das Gebäude situiert in der Prins Boudewijnlaan in Kontich war im vergangenen Juni im Rahmen einer Terminkaufvereinbarung an einen privaten belgischen Bauträger für 12 Mio. EUR verkauft worden. Der Verkaufserlös wird Ende Dezember 2017 eingehen, während Leasinvest Real Estate weiterhin die Miete für das zu 100 % vermietete Gebäude einzieht.

Nach diesen Verkäufen wird der belgische Logistikbereich nur noch einige Lagerhallen im Riverside Business Park in Anderlecht (Brüssel) und im Brixton Business Park in Nossegem/Zaventem sowie das Staatsarchiv in Brügge umfassen.

Leasinvest Real Estate wird im Jahr 2017 74 Mio. EUR bzw. 65 % seines gesamten belgischen Logistikportfolios mit einem Gesamtwert von 111 Mio. EUR (per 30.06.2017) veräußern. Der Logistikanteil wird von 14 % (per 30.06.2017) auf rund 7 % sinken.

Jean-Louis Appelmans, CEO von Leasinvest Real Estate: "Der Fokus auf zwei Anlagekategorien, Einzelhandelsgebäude in Luxemburg und Österreich sowie Büros in Luxemburg und Belgien, ist eine Wertschöpfungsquelle und stärkt unsere Effizienz."

Erwerb und Vermietung im Großherzogtum Luxemburg

Die vier verbleibenden Shops des Einkaufszentrums im Stadtzentrum von Diekirch wurden von unserer luxemburgischen Tochtergesellschaft Leasinvest Immo Lux SA für 0,8 Mio. EUR erworben, wodurch diese Gesellschaft dort nun alle Gewerbeflächen besitzt.

Der Auslastungsgrad unseres im Mai vergangenen Jahres erworbenen Gebäudes Mercator an der Route d'Arlon in Luxemburg-Stadt erreicht dank einer zusätzlichen Flächenvermietung 60 %. Die fortgeschrittenen Verhandlungen mit potenziellen Mietern sind im Gange und werden voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein, um den Rest des Gebäudes zu vermieten.

Entwicklung der Schuldenquote

Unter Berücksichtigung der angekündigten bedeutenden Investitionen und Veräußerungen in Höhe von 83 Mio. EUR bzw. 115 Mio. EUR dürfte die Schuldenquote von Leasinvest Real Estate bis Ende 2017 zwischen 57 % und 59 % schwanken.

