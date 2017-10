Bereits die Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition im Bund gestalten sich schwierig. Doch das Schicksal der zukünftigen Regierung hängt nicht nur von Inhalten, sondern auch von einigen Akteuren ab.

Zu Beginn der zweiten Jamaika-Sondierungswoche ist die Laune der Unterhändler wieder gestiegen. Aber nach den Erfahrungen der ersten Treffen werden vier Personen von den jeweils anderen Parteien mit etwas mehr Misstrauen betrachtet werden als andere: der Grünen-Politiker Jürgen Trittin, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und FDP-Chef Christian Lindner. Dieses Quartett gilt - in unterschiedlicher Intensität - für den Erfolg der Gespräche zumindest als potenziell gefährlich.

Das Revival des Jürgen Trittin

Jürgen Trittin ist für viele Politiker der potenziellen Jamaika-Partner CDU, CSU und FDP ein rotes Tuch. Er kam in den 70er-Jahren vom Kommunistischen Bund zu den Grünen und ist bis heute eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des linken Parteiflügels. Vor Jahren verband den jetzt 63-Jährigen eine herzliche Abneigung zu Union und FDP, in denen die Gründergeneration der Grünen oft Repräsentanten eines an Ausbeutung orientierten Kapitalismus und eines bürgerlichen Spießertums sahen.

In der Parteilinken gilt Trittin als Garant dafür, dass die Realos bei den Sondierungen nicht zu viel Parteisilber für eine Regierungsbeteiligung opfern. Er steht für Gerechtigkeit, die neben Klimaschutz der zweite Schwerpunkt des grünen Wahlprogramms war. Der Ruf als Bremser hängt Trittin seit den gescheiterten schwarz-grünen Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2013 an. Auch Grüne wie der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer werfen dem damaligen Spitzenkandidaten vor, die Sondierungen vor die Wand gefahren zu haben. Trittin weist das zurück, zuletzt im SWR: "Anders als Boris Palmer war ich damals dabei. Er erzählt halt dummes Zeug."

Möglicherweise bewog Trittins Rolle 2013 die jetzige Spitzenkandidatin und Reala Katrin Göring-Eckardt dazu, im August zu erklären, bei Koalitionsverhandlungen habe Trittin nichts verloren. Sie wurde umgehend zurückgepfiffen, ...

