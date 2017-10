Die renommierte Investmentbank Goldman Sachs empfiehlt GM-Aktionären, die Aktie des Autokonzerns zu verkaufen. Das hat gute Gründen - doch bei Tesla lagen die Banker mit einer Empfehlung zuletzt daneben.

Die General-Motors-Aktie ist zuletzt gut gelaufen - vielleicht zu gut. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Automobilherstellers auf "Verkaufen" herabgesetzt. Die Analysten argumentieren, dass die General-Motors-Aktie zu viel vom Hype über Elektrofahrzeuge und selbstfahrende Autos profitiert habe.

Die Goldman-Analysten bestätigen, dass GM seine Strategie zur Produktion autonomer und elektrischer Autos gut vermarkte. Doch das habe in letzter Zeit zu einem großen und nicht nachhaltigen Anstieg des GM-Papiers geführt.

Obwohl die Aktien von GM nach dem Goldman-Rating am Montag um fast drei Prozent gefallen sind, ist die Aktie in diesem Jahr immer noch um 25 Prozent im Plus und befindet sich in der Nähe ihres höchsten Niveaus, seitdem das "neue" General Motors nach einer Insolvenz im Jahr 2010 gestartet ist.

Der Markt für Elektroautos befindet sich in einem frühen Stadium. Der Hype könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...