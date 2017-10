Monarchen wissen um die Wirkung eines Grußes vom Balkon. Die demokratische Politik unterschätzte ihn lange. In unseren narzisstischen Zeiten droht der Balkongruß nun, im Inflationären unterzugehen. Eine Glosse.

In Deutschland wird der Balkon ja gerne kleingeredet. "Für uns reicht es nur für Urlaub auf Balkonien", heißt es häufig. Für ein Stück Balkon verlangt der Vermieter nur ein Bruchteil dessen, was die innenliegenden Quadratmeter bringen. Bei vielen ist der Balkon nur der Platz für die Satellitenschüssel. Schlimmer ist es nur in Frankreich: Dort gilt ein bodentiefes Fenster mit einem halbhohen Gitter sogar schon als Balkon.

Adlige, Popstars und Spitzensportler haben dagegen bereits seit langem den Wert des Balkons erkannt. Die ersten waren die Könige. Sie wussten um den Zauber für das Volk, wenn sie sich auf ihm zeigen. Das Anschauen-Können. Das Ganz-nah-dran-Sein. Die geradezu irreale Schönheit der Königskinder und Königeltern bewundern dürfen.

Auch Päpste wussten schon früh um die Wirkung einer guten ...

