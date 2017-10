Die Erwartungen an das neue iPhone X sind groß - und zwar bei Kunden und Anlegern gleichermaßen. Am Montag erreichte die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch. Eine hohe Nachfrage ist Schuld an langen Lieferzeiten-

Anleger setzen auf hohe Verkaufszahlen des neuen iPhones von Apple. Die Aktien schnellten am Montag um 3,1 Prozent in die Höhe auf ein Rekordhoch von 168,07 Dollar. Schon am Freitag hatten Apple über 3,6 Prozent gewonnen, nachdem eine Sprecherin des Technologiekonzerns Reuters gesagt hatte, dass ...

