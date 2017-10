Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Kleine Gewinne hat der deutsche Aktienmarkt am Montag verbucht. Nach einem zunächst schleppenden Handel erhielt der DAX am Nachmittag Rückenwind von der Wall Street. Dort stieg der Nasdaq-Composite auf ein Allzeithoch, der DAX zog nach auf ein Rekordhoch bei 13.255 Punkten. Die Gewinne gab er aber großteils wieder ab und schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 13.230 Punkten. Die meiste Zeit des Tages verlief der Handel am deutschen Aktienmarkt lethargisch, und das hatte einen Grund: Viele Marktteilnehmer nutzten den Brückentag, um in ein verlängertes Wochenende zu fahren. Am Dienstag bleibt die Börse wegen des Reformationstages geschlossen. In einigen Bundesländern folgt am Mittwoch mit Allerheiligen bereits der nächste Feiertag. Zur Wochenmitte steht an der Börse dann das Ergebnis der US-Notenbanksitzung im Fokus.

VW kommen ins Rollen

Die Aktie von VW stellte mit einem Plus von 2,6 Prozent den Gewinner im DAX. Nach überzeugenden Quartalszahlen am Freitag halfen nun positive Analystenkommentare. Mit 157,25 Euro handelte die Aktie auf einem 52-Wochen-Hoch. Die Aktie des Großaktionärs Porsche profitierte, sie schloss 2,7 Prozent im Plus. Auch ansonsten machten Analysten Kurse. So stufte Metzler Osram gleich um zwei Stufen auf Kaufen hoch, die Aktie legte im MDAX um 2,1 Prozent zu. Bei Wacker Chemie (plus 2,6 Prozent) erhöhten zwei Banken das Kursziel.

TecDAX auf neuem Hoch

Die Technologiewerte waren zum Wochenstart stark gesucht, so gewann der TecDAX 0,8 Prozent auf 2.545 Punkte und stieg auf ein Mehrjahreshoch. Dialog Semiconductor (plus 5,6 Prozent) profitierte als Apple-Zulieferer von dessen guten China-Absatzzahlen und der starken Nachfrage nach dem iPhone X. Evotec erholten sich von der Shortattacke des Hedge-Fonds Lakewood und legten um 3,2 Prozent zu. RIB Software hat nach einem starken dritten Quartal sowohl ihren Umsatz- als auch Gewinnausblick für das Gesamtjahr erhöht, für die Aktie ging es um 3,4 Prozent nach oben. Bei Siltronic (plus 6,9 Prozent auf 127,20 Euro) haben jüngst Analysten an der Kurszielschraube gedreht und sehen die Aktie, die vor 18 Monaten noch unter 13 Euro notierte, bei 150 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,9 (Vortag: 107,7 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,30 (Vortag: 4,99) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner, 13 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.229,57 +0,09% +15,23% DAX-Future 13.217,00 -0,02% +15,59% XDAX 13.224,13 +0,01% +15,52% MDAX 26.651,52 -0,22% +20,11% TecDAX 2.545,04 +0,75% +40,48% SDAX 11.961,92 +0,16% +25,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,72 35 ===

