Köln (ots) - Die "Sing meinen Song"-Teilnehmer und Gastgeber erhielten von VOX und Music for Millions eine Platin Auszeichnung. Den Award gab es für über 200.000 verkaufte Einheiten von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 4".



Überraschung für Mark Forster, Moses Pelham, Lena, Michael Patrick Kelly, Gentleman, Stefanie Kloß und The BossHoss. Die "Sing meinen Song"-Stars der diesjährigen Staffel der VOX-Musik-Event-Reihe erhielten am vergangenen Wochenende Platin Awards von VOX und Music for Millions, dem Label der Mediengruppe RTL. Das begehrte Edelmetall gab es für über 200.000 verkaufte Einheiten des Albums, welches dieses Jahr erstmalig alle Tauschsongs der Staffel enthielt und auf CD, als Download und im Streaming erhältlich ist.



Die musikalische Bandbreite des Doppelalbums von Pop, Rock, Reggae bis Hip Hop wurde in den Offiziellen Deutschen Album-Charts für zwei Wochen mit Platz 1 belohnt. Auch in den iTunes- und Amazon-Charts schoss das Album zur vierten Staffel an die Spitze. Die Verkäufe sowie die Charts Performance des Albums übersteigen die Zahlen des Vorgängeralbums im vergangenen Jahr deutlich.



Ein großer Erfolg für die Künstler, das Produzententeam um Michael Herberger sowie die Produktionsfirma Talpa Germany. Veröffentlicht wurden die Songs zur Musik-Event-Reihe von VOX und Music for Millions in Zusammenarbeit mit dem Label Service Partner Embassy of Music sowie den Vertriebspartnern tonpool und Zebralution. Bereits während der letzten Staffel hat VOX entschieden, dass auch 2018 wieder Songs getauscht werden. Vorab laden Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" die Stars der vierten Staffel nun noch einmal ins österreichische Ellmau ein, um ihre persönlichen Lieblings-Weihnachtshits zu performen. In "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" stimmen sie sich in gemütlicher, familiärer Atmosphäre aufs Fest der Liebe ein. VOX zeigt das Weihnachtskonzert in der Vorweihnachtszeit - parallel wird Music for Millions das Album "Sing meinen Song - das Weihnachtskonzert Vol. 4" mit allen Songs aus der Sendung auf CD, als Download und im Streaming veröffentlichen.



