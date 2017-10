Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--In gut 50 Ländern nimmt Apple seit Freitag Vorbestellungen für das neue iPhone X an, und schon jetzt kann das Unternehmen die Lieferung für neue Bestellungen nicht mehr vor Dezember versprechen. Die Wartezeiten sind somit doppelt so lang wie für das neue iPhone-Modell im vergangenen Jahr - ein Zeichen, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot.

Offiziell ist das iPhone X ab 3. November erhältlich, die Lieferzeiten liegen in den USA, China und Japan inzwischen jedoch bei fünf bis sechs Wochen. Beim iPhone 7 und 7 Plus, das vergangenes Jahr auf den Markt kam, lagen die Lieferzeiten zwei Tage nach Verkaufsstart bei nur ein bis drei Wochen, berichtet Loup Ventures. Für das iPhone 6 betrug die Lieferzeit 2014 maximal eine Woche, für das iPhone 6 Plus drei bis vier Wochen.

Brian White, Analyst bei Drexel Hamilton, sagt, dass man daran erkenne, dass das iPhone X zumindest kein Ladenhüter wird. Dass die Nachfrage durch die Decke geht, könne man jedoch nicht mit Sicherheit sagen: "Wir wissen, dass die Kapazitäten sehr begrenzt sind."

Die Lieferzeiten sind ein spannender Indikator für Anleger, da sie erste Einblicke bieten, wie das iPhone X bei den Verbrauchern ankommt. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 35 Prozent gestiegen. Apple ist am Markt jetzt 800 Milliarden US-Dollar wert, nicht zuletzt, weil Anleger Rekordumsätze von dem neuen Smartphone-Modell erwarten.

Der Erfolg hängt jetzt weitgehend vom iPhone X ab. Das iPhone 8 und 8 Plus, das am 22. September auf den Markt kam und den Vorgängermodellen in weiten Teilen ähnelt, hat die schwächsten Umsatzzahlen eines neuen iPhone-Modells seit Jahren erzielt. Das iPhone X bietet hingegen ein innovatives Display und Gesichtserkennungstechnologien.

Viele Kunden dem iPhone X gegenüber noch unentschlossen

Apple muss Verbraucher jetzt überzeugen, dass das Gerät 999 Dollar oder mehr wert ist. Das ist der höchste Preis, den es auf dem Markt für ein reguläres Smartphone je gab. Auch Produktionsprobleme machen Apple zu schaffen und raubten im Sommer mindestens einen Monat Zeit.

"Das größte Problem für Apple ist die Lieferkette", sagt Raj Aggarwal, Mitgründer von Localytics, einer Mobile-Engagement-Firma. "Werden sie die Vorbestellungen für das iPhone X erfüllen können? Wenn ja, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, werden sie dieses Jahr einige Zahlen verfehlen."

Einige Kunden hatten bei der Vorbestellung am Freitag mit technischen Problemen zu kämpfen. In den USA konnten manche sich bis zehn Minuten nach dem offiziellen Verkaufsstart nicht im Apple Store einloggen, um das Gerät zu bestellen. Einige Kunden aus verschiedenen Ländern erhielten Reservierungs- oder Bestätigungsnummern, aber keine weiteren Nachrichten zu ihrer Bestellung.

Analysten erwarten, dass Apple weitere Informationen zu Angebot und Nachfrage des iPhone X liefert, wenn das Unternehmen am 2. November seine Bilanz vorlegt. Apple will aktuell seine Position als zweitgrößter Smartphone-Hersteller hinter Samsung stärken. Der Wettbewerb durch günstigere Smartphones aus China hat den weltweiten Marktanteil Apples 2016 auf 14,5 Prozent gedrückt, nach 16,1 Prozent im Jahr 2015, berichtet Strategy Analytics.

Trotzdem rechnen Analysten mit starken iPhone-Umsätzen in diesem Jahr, da die Verbrauchertreue groß ist und viele Kunden ältere Geräte besitzen, die sie bald ersetzen dürften. Rund 95 Prozent der iPhone-Besitzer, die ein neues Gerät kaufen wollen, sagen, dass sie wieder ein iPhone kaufen würden, berichtet UBS. Nur 53 Prozent der Samsung-Kunden sind so treu.

Es ist jedoch unklar, ob treue Apple-Kunden als nächstes ein iPhone X, ein iPhone 8 oder ein älteres Modell kaufen würden. Rund 40 Prozent der Verbraucher, die in den nächsten sechs Monaten ein neues Gerät kaufen wollen, sagen, dass sie das iPhone X zuerst im Laden sehen wollen, bevor sie sich entscheiden. Das zeigt eine Umfrage von Creative Strategies.

