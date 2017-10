Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig bewegt in die neue Handelswoche gestartet. Händler sprachen von einer Verschnaufpause im Vorfeld einer ereignisreichen Woche. Der Rest der Woche hält einiges an News für die Anleger bereit, so werden Dienstag und Donnerstag insgesamt nicht weniger als sechs Blue Chips ihre Drittquartalszahlen zeigen.

Vor allem aber wird am Mittwoch die US-Notenbank ihr neues Statement nach der zweitägigen Sitzung abgeben, in dem möglicherweise eine Dezember-Zinserhöhung vorbereitet wird. Spannung herrscht auch wegen der künftigen Fed-Präsidentschaft. Im Februar endet die Amtszeit von Janet Yellen, sie scheint im Rennen um den Chefposten aber nicht die besten Karten zu haben.

Der Swiss Market Index (SMI) ging am Montag 0,09% tiefer bei 9'175,50 Punkten aus dem Tag. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,26% auf 1'496,43 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,01% auf 10'529,66 Zähler nach. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 18 im Minus und 12 im Plus.

Clariant büssten am Vortag der Quartalszahlen 2,5% ein. Nachdem Ende letzter Woche White Tale die Fusion mit Huntsman erfolgreich zu Fall gebracht hat, ist der Grossaktionär zu Wochenbeginn mit neuen Forderungen an den Chemiekonzern herangetreten. White Tale will etwa drei Sitze im Verwaltungsrat und einen raschen Verkauf der grössten, ...

