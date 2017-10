ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Montag dem richtungslosen Handel an den europäischen Börsen angeschlossen. Die eigentlichen Börsenhöhepunkte mit den Aussagen der US-Notenbank zu einer möglichen Dezemberzinserhöhung sowie dem US-Arbeitsmarktbericht stünden erst am Mittwoch bzw. Freitag an, hieß es im Handel. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.176 Punkte - auch belastet vom Devisenmarkt, wo der Franken im späten Geschäft zum Euro wieder zulegte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,98 (zuvor: 60,82) Millionen Aktien.

Gestützt wurde die Börse von Aufschlägen bei Novartis. Die Titel des Pharmakonzerns legten um 0,7 Prozent zu. Novartis will ihren Onkologiebereich mit einer Milliardenübernahme ausbauen und plant den Kauf der französischen Advanced Accelerator Applications (AAA), die vor allem im Bereich Radiopharmazie tätig ist. Die Offerte bewertet AAA insgesamt mit 3,9 Milliarden US-Dollar. Damit stärkt Novartis ihr Portfolio mit Krebstherapien. Berenberg hob das Kursziel an.

Lafargeholcim verloren dagegen 1,5 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank hatten das Kursziel gesenkt. Die Analysten führten die Senkung der Prognose 2017 des Baustoffkonzerns vor allem auf die Marktabschwächung in Algerien zurück.

Unter den Nebenwerten sanken Clariant um 2,5 Prozent. Der aktivistische Investor White Tale, der maßgeblich zum Scheitern der geplanten Fusion mit Huntsman beigetragen hatte, fordert drei Sitze im Verwaltungsrat von Clariant und diverse Veränderungen, darunter den Verkauf der Kunststoff- und Lackesparte.

October 30, 2017 12:53 ET (16:53 GMT)

