FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Deutschland bleiben die Börsen wegen des Reformationstags geschlossen.

MITTWOCH: In Österreich bleiben die Börsen wegen Allerheiligen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (17.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.662,18 +0,27% +11,29% Stoxx50 3.211,25 +0,05% +6,67% DAX 13.229,57 +0,09% +15,23% FTSE 7.487,81 -0,23% +4,83% CAC 5.493,63 -0,01% +12,98% DJIA 23.353,75 -0,34% +18,17% S&P-500 2.571,58 -0,37% +14,86% Nasdaq-Comp. 6.690,04 -0,17% +24,28% Nasdaq-100 6.216,84 +0,05% +27,82% Nikkei-225 22.011,67 +0,01% +15,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,69 +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,07 53,9 +0,3% 0,17 -5,3% Brent/ICE 60,48 60,44 +0,1% 0,04 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,97 1.272,72 +0,4% +5,25 +11,0% Silber (Spot) 16,88 16,82 +0,4% +0,06 +6,0% Platin (Spot) 920,60 916,20 +0,5% +4,40 +1,9% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,3% +0,01 +23,3%

FINANZMARKT USA

Während der breite Markt an der Wall Street am Montag Verluste verbucht, markieren die technologielastigen Nasdaq-Indizes Allzeithochs - geben aber dann auch nach. Gestützt wird die Stimmung im Technologiesektor vor allem vor allem von Apple. Die Aktie rückt um 2,4 Prozent auf ein Rekordhoch vor und stützt damit auch wegen ihrer hohen Gewichtung den Dow-Jones-Index. Nach 18 Monate lang sinkenden Umsätzen in China sind die Verkaufszahlen für Apples iPhone dort im dritten Quartal wieder gestiegen - und zwar um satte 40 Prozent. Der Technologiesektor gewinnt 0,9 Prozent und stellt die festeste Branche. Ende der Vorwoche hatten die Indizes von starken Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne profitiert. Am Montag fehlen von Unternehmensseite die Impulse, die die Aktienkurse weitertragen könnten. Von Konjunkturseite wurden die Persönlichen Ausgaben und Einkommen bekannt gegeben. Dabei überraschten die Ausgaben mit einem Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vormonat, was ein gutes Zeichen für die US-Wirtschaft darstellt. Am Aktienmarkt rücken Fusionen in den Blick. Calatlantic haussieren um 22,7 Prozent. Das Hausbau-Unternehmen will sich mit dem Wettbewerber Lennar zusammenschließen. Lennar verlieren 2,8 Prozent. Axalta Coating sinken um 2,7 Prozent. Der Farbenkonzern will mit dem niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel fusionieren. Geplant sei eine Fusion unter Gleichen, heißt es. Auch in der Energiebranche kommt es zu einer Hochzeit - und zwar zwischen Dynegy und Vista Energy. Dynegy rücken um 10,3 Prozent vor. Daneben machen Analystenstimmen die Kurse. So geht es für Merck & Co um 4,7 Prozent nach unten, nachdem Barclays den Wert auf "Equalweight" abgestuft hat. Bereits am Freitag war die Aktie nach schwachen Quartalsergebnissen um 6 Prozent gefallen. General Motors fallen um 2,8 Prozent. Die Experten von Goldman Sachs senken den Daumen und empfehlen, die Aktie zu verkaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

21:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte in Europa haben am Montag mehrheitlich auf der Stelle getreten. Zwar erreichte der DAX ein neues Allzeithoch, das Plus zum Handelsschluss schrumpfte aber zusammen. Kräftig nach oben ging es dagegen es an der Börse in Madrid, der IBEX gewann dort 2,4 Prozent. Nach der Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments am Freitag hat die spanische Zentralregierung wie erwartet der Region den Autonomiestatus entzogen, das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Die VW-Aktie stellte mit einem Plus von 2,6 Prozent den Gewinner im DAX. Nach überzeugenden Quartalszahlen am Freitag halfen nun positive Analystenkommentare. Akzo hat mit dem US-Konkurrenten Axalta Coating Systems über einen Zusammenschluss der Farben- und Beschichtungsgeschäfte gesprochen. Akzo notierten nach einem Rücksetzer am Morgen 0,7 Prozent im Plus. Novartis reagierten mit Aufschlägen auf die Übernahme von Advanced Accelerator Applications (AAA), die Aktie legte 0,7 Prozent zu. Nach der Anhebung der Jahresziele handelte die Glencore-Aktie nur 0,8 Prozent im Plus. Ein Händler verwies auf schwache Produktionszahlen, die unter den Erwartungen ausgefallen seien. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen gaben HSBC 1,5 Prozent nach. Die Ergebnisseite habe die Erwartungen nicht ganz erfüllt, hieß es. RIB Software gewannen 3,4 Prozent. Das Softwareunternehmen konnte alle wichtigen Kennziffern gegenüber dem Vorjahr kräftig steigern und geht von einer Fortsetzung des positiven Trends aus.

DEVISEN

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Während es mit den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag vor allem für die Technologiewerte nach oben ging, fiel die Börse in Schanghai deutlicher zurück. Abgaben am chinesischen Anleihemarkt und ein deutlich über den Erwartungen liegendes Volumen für anstehende Börsengänge in China drückten auf das Sentiment. Die Regulierungsbehörden genehmigten IPOs im Volumen von 9,5 Milliarden Yuan, doppelt so viel wie zuletzt. Dies weckte Befürchtungen, dass Anleger Platz in ihren Depots für Aktien der Börsen-Debütanten machen könnten. Mit den positiven US-Vorgaben zeigten sich vor allem die Technologiewerte mit Gewinnen. Bei den Einzelwerten gewannen Sharp in Tokio 0,8 Prozent, für Samsung Electronics ging es in Seoul um 1,8 Prozent nach oben, die Aktie des Apple-Zulieferers Hon Hai Precision legten in Taiwan um 1,7 Prozent zu und Largan Precision verbesserten sich um 3,2 Prozent. Die Aktien von HSBC Holdings gewannen gegen den negativen Trend in Hongkong im späten Geschäft 0,3 Prozent. Die Bank hat im dritten Quartal wieder einen Nettogewinn von 3,24 Milliarden US-Dollar erzielt, nachdem das Geldhaus vor Jahresfrist noch Verluste von 204 Millionen Dollar geschrieben hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer-Mittel Xarelto erhält erweiterte US-Zulassung

Der Bayer-Blutverdünner Xarelto darf in den USA nun auch zur Langzeitprävention venöser Thromboembolien eingesetzt werden. Die Deutschen und ihr Entwicklungspartner Janssen erhielten von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für das neue klinische Einsatzgebiet. Zugelassen wurde eine Dosierung von einmal täglich 10 mg.

Moody's senkt Ausblick für K+S-Rating

Die neue Strategie von K+S könnte die Bonität des Düngemittel- und Salzkonzerns belasten. Die Ratingagentur Moody's nahm den Ausblick für das Rating auf negativ von stabil herunter. Die Einstufung mit Ba1 wurde aber dennoch bestätigt.

Verkäufe von Apples iPhone in China um 40 Prozent gestiegen

Nach 18 Monate lang sinkenden Umsätzen in China sind die Verkaufszahlen für Apples iPhone dort im dritten Quartal wieder gestiegen - und zwar um satte 40 Prozent. Von Juli bis September verkaufte Apple in der Volksrepublik rund elf Millionen iPhones, wie das Marktforschungsunternehmen Canalys mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es nur rund acht Millionen Geräte gewesen.

US-Baukonzerne Lennar und Calatlantic fusionieren

Großfusion auf dem amerikanischen Markt für den Bau von Wohnimmobilien: Die Lennar Corp kauft für 5,7 Milliarden US-Dollar ihren Wettbewerber Calatlantic Group. Daraus entstehe ein Unternehmen, das in 24 der 30 regionalen Märkte zu den drei größten Anbietern gehören werde, teilten die Unternehmen mit. Nach Umsatz entstehe das größte Unternehmen der Branche.

Nikon schließt Kamera-Fabrik in China

Der japanische Kamerahersteller Nikon schließt sein Werk in China. Die Fabrik für Kompaktkameras in Wuxi in der Nähe von Shanghai mit etwa 2.300 Beschäftigten werde mit sofortiger Wirkung dichtgemacht, teilte Nikon mit. Der Traditionshersteller verwies auf den Siegeszug des Smartphones. In den vergangenen Jahren sei der Markt für Kompaktkameras "rapide" geschrumpft, teilte Nikon mit.

