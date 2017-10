Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone ist so gut wie seit fast 17 Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im Oktober überraschend kräftig um 0,9 auf 114,0 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Januar 2001, als das Platzen der Dot-Com-Blase die Zuversicht trübte. Von Reuters befragte Ökonomen...

