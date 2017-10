Bonn (ots) - In Berlin wird intensiv sondiert. Doch der Weg zu einer Jamaika-Koalition scheint noch weiter, als zunächst angenommen. Immer wieder müssen die Verhandlungen unterbrochen und Themen vertagt werden. Die Positionen von FDP, Grüne, CDU und CSU liegen oftmals so weit auseinander, dass ein Kompromiss nur mühsam gefunden werden kann. Zudem gibt es anscheinend manchmal mehr Bereitschaft zu streiten als Gemeinsamkeiten zu finden.



Wie gut stehen die Chancen für ein Jamaika-Bündnis? Bei welchen Themen ist das Streitpotential am größten? Wie stabil kann eine Jamaika-Koalition sein?



Anke Plättner diskutiert mit:



- Prof. Ursula Münch, Direktorin Akademie für politische Bildung Tutzing - Anja Maier, Parlamentskorrespondentin der taz - Gordon Repinski, Leiter Hauptstadtbüro Redaktionsnetzwerk Deutschland RND - Peter Zudeick, Kolumnist



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de