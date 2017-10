Sturmschäden belasten die deutschen Versicherer. Mit Sturm "Herwart" an diesem Wochenende sorgt schon der vierte Sturm in diesem Jahr für Millionenschäden. In der Wintersaison kann noch einiges an Belastungen dazukommen.

Der Sturm "Herwart" wird die Versicherer in Deutschland nach Berechnungen von Experten rund 250 Millionen Euro kosten. Das ergibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...