Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DO&CO -0,19% auf 45,82, davor 6 Tage im Plus (8,2% Zuwachs von 42,42 auf 45,91), RBI -0,15% auf 30,545, davor 5 Tage im Plus (7,75% Zuwachs von 28,39 auf 30,59), EVN -0,26% auf 13,45, davor 5 Tage im Plus (2,7% Zuwachs von 13,13 auf 13,48), Warimpex +0,69% auf 1,45, davor 5 Tage im Minus (-5,82% Verlust von 1,53 auf 1,44), Sanochemia 0% auf 1,6, davor 3 Tage im Plus (1,2% Zuwachs von 1,58 auf 1,6), Valneva -1,54% auf 2,756, davor 3 Tage im Plus (5,23% Zuwachs von 2,66 auf 2,8). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Merck Co. (schlechtester mit -6,05%), Alphabet-A (bester mit 4,26%), Amazon (bester mit 13,22%), Baidu (schlechtester mit -8,15%), Bawag Group (schlechtester mit -1,78%), Chevron...

