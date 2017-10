NovaTears wird von AFT Pharmaceuticals vertrieben, dem Lizenzpartner von Novaliq in Australasien

Novaliq GmbH, ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen mit einer disruptiven Drug-Delivery-Plattform, die schwer lösliche Arzneimittel in wirksame Therapeutika für die Augenheilkunde verwandelt, meldete heute, dass NovaTears in Neuseeland auf dem Markt eingeführt und in Australien zugelassen wurde.

McCarty zufolge beträgt die Prävalenz des trockenen Auges (Dry Eye Disease, DED) in Australien und Neuseeland rund 7,4 Prozent; damit leiden mehr als zwei Millionen Personen in dieser Region am trockenen Auge1

Im März 2017 hatten Novaliq und AFT Pharmaceuticals (AFT) eine Exklusivlizenz-Vereinbarung zur Vermarktung von NovaTears in Australasien abgeschlossen. AFT Pharmaceuticals Ltd (AFT), ein an der ASX und der NZX notiertes, in Neuseeland ansässiges Unternehmen, wird NovaTears, die ersten und einzigen wasserfreien topischen Augentropfen, die eigens zur Behandlung von Patienten mit trockenem Auge entwickelt wurden, vermarkten. Dem jüngsten TFOS DEWS II Report zufolge, der eine Definition und Klassifizierung enthält2, machen Patienten mit einer Tränen-Lipid-Dysfunktion den größten Anteil aller DED-Patienten aus und bislang stand in Neuseeland keine adäquate Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung.

NovaTears führt zu einer sofortigen Stabilisierung der Lipidschicht, ohne verschwommenes Sehen hervorzurufen. In vier klinischen Studien klinisch validiert, haben sich NovaTears-Augentropfen als sicher und wirksam erwiesen. Ergebnisse aus diesen Studien haben gezeigt, dass NovaTears eine sichere und wirksame Therapie für die Zeichen und Symptome des trockenen Auges und der Meibom-Drüsen-Dysfunktion (Meibomian Gland Dysfunction, MGD) ist. Eine hohe Zahl von objektiven Krankheitsparametern wie Tränenfilmaufrisszeit, korneale und konjunktivale Fluoreszein-Verfärbung, jedoch auch die überschüssige Sekretion der Meibom-Drüsen sowie die Meibom-Qualität, verbesserten sich durch die Behandlung mit NovaTears.

"NovaTears ist eine erstklassige Behandlung für diese häufige Augenerkrankung, für die es keine ausreichende Versorgung gibt", sagte Christian Roesky, PhD, Managing Director und CEO, Novaliq GmbH. "NovaTears ist eine klinisch validierte Behandlung, welche die Zeichen und Symptome von Patienten mit trockenem Auge erheblich verbessert. Wir wissen aus unseren klinischen Studien, dass NovaTears die Lipidschicht sofort stabilisiert und den natürlichen Tränenfilm des Auges im Laufe der Zeit wiederherstellt. Ich bin zuversichtlich, dass Patienten mit trockenem Auge in Australasien von dieser bahnbrechenden Innovation erheblich profitieren werden."

Patienten bieten die NovaTears-Augentropfen eine Kombination aus hoher Wirksamkeit und großem Komfort. Die Zeichen und subjektiven Symptome des trockenen Auges werden erheblich gesenkt, ohne verschwommenes Sehen nach der Anwendung hervorzurufen. NovaTears ist pur und daher mit keinerlei Nebenwirkungen aufgrund von Konservierungsstoffen oder Zusätzen verbunden.

Für Gesundheitsfachleute erweitert NovaTears das etablierte Behandlungsspektrum um eine neue wasserfreie Formulierung sowie eine neue Wirkungsweise, um mehr Patienten effektiv behandeln zu können. NovaTears erhöht die Therapietreue der Patienten aufgrund der nachgewiesenen klinischen Wirksamkeit und Verträglichkeit.

"Wir freuen uns, Patienten eine neuartige ophthalmische Behandlungsmöglichkeit anzubieten, die auf die Zeichen und Symptome von evaporativer DED und MGD abzielt", sagte Hartley Atkinson, PhD, CEO, AFT. "NovaTears ist ein erstklassiges wasser- und konservierungsmittelfreies Präparat, das die Lipidschicht des Tränenfilms stärkt und dadurch eine Verdunstung verhindert. Es ist eine willkommene Erweiterung unseres Ophthalmika-Sortiments, von dem die Patienten erheblich profitieren werden."

Über Novaliq Die Novaliq GmbH wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Heidelberg. Die Zielsetzung des auf die Augenheilkunde spezialisierten pharmazeutischen Unternehmens ist die Umwandlung von schwer löslichen Arzneimitteln in wirksame Augentherapeutika sowohl für den Augenvordergrund als auch den Augenhintergrund. Die urheberrechtlich geschützte EyeSol-Technologie von Novaliq verbessert die topische Bioverfügbarkeit, Stabilität und Sicherheit von üblicherweise unlöslichen oder instabilen Arzneimitteln sowie Bereitstellung, Wirksamkeit und Komfort von Therapien für Erkrankungen der Augenoberfläche, einschließlich trockenem Auge, durch konservierungsstofffreie Multidosisrezepturen. Novaliq hat eine gestaffelte und langfristig nachhaltige, völlig neuartige Produktfamilie gegen trockenes Auge entwickelt, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten mit trockenen Augen gerecht werden. Das modernste Produkt von Novaliq ist NovaTears, das über die CE-Kennzeichnung verfügt und in Europa unter dem Markennamen EvoTears vertrieben wird. CyclASol, ein rezeptpflichtiges Arzneimittel der zweiten Generation, befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf eine Zulassungsstudie. Mehr dazu unter www.novaliq.com

Über AFT Pharmaceuticals Das Pharmaunternehmen AFT wurde 1997 gegründet, ist in Auckland (Neuseeland) ansässig und in Australien, Neuseeland und den pazifischen Inseln tätig. AFT ist seit Dezember 2015 an der australischen [ASX] und neuseeländischen [NZX] Börse notiert und verfügt über bedeutende lokale Vertriebsaktivitäten in Australasien in Kombination mit Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten in den Bereichen Schmerz, Orphan Drugs und Medizinprodukte.

Quellen:

1. McCarty CA, Bansal AK, Livingston PM, Stanislavsky YL, Taylor HR. The epidemiology of dry eye in Melbourne, Australia. Ophthalmology 1998;105(6):1114-9

2. TFOS DEWS II Definition and Classification Report 2017

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171030005994/de/

Contacts:

NOVALIQ GmbH

Für die USA:

Michael O'Rourke, 1 813 323 1438

Strategic Consultant, ext.

mrourke@novaliq.com

oder

Für die EU/Asien:

Heidrun Kirsch, 49 6221 50259 243

VP Marketing

hkirsch@novaliq.com