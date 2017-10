Liebe Leser,

Daimler konnte zum Wochenausklang am Freitag annähernd 2 % aufsatteln und auch an diesem Montag einige Cent hinzugewinnen. Dies hat bei Analysten nun eine größere Euphorie ausgelöst, denn die Aktie zeigt sich plötzlich in einer starken Ausgangssituation. Das Chartbild weist einen Aufwärtstrend aus, da die Kurse nun auch über die runde Marke von 70 Euro nach oben gestiegen sind. Dies gilt als starkes Signal. Zudem wurde damit das 6-Monats-Hoch bei 69,85 Euro vom 26. Oktober ... (Frank Holbaum)

