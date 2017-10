Die Aktien der beiden US-Mobilfunkanbieter Sprint und T-Mobile US geraten am Montag an der Wall Street unter erheblichen Abgabedruck. Nikkei Asian Review hatte berichtet, der japanische Mischkonzern Softbank habe die Fusionsgespräche über ein Zusammengehen der Tochtergesellschaft Sprint mit T-Mobile US, der US-Tochter der Deutschen Telekom, beendet. Laut Kreisen soll Softbank besorgt gewesen sein über einen möglichen Kontrollverlust bei einem fusionierten Unternehmen. Die Telekom habe auf eine Kontrollmehrheit gedrungen. Zwar sei eine grundsätzliche Einigung über einen Zusammenschluss erzielt worden, doch werde erwartet, dass Softbank frühestens am Dienstag an die Deutsche Telekom herantrete, um die Verhandlungen zu beenden. Während Sprint um 11,7 Prozent einbrechen, stürzen T-Mobile US um 5,4 Prozent ab.

